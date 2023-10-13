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        2 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 2 şüpheli tutuklandı

        KIRŞEHİR'dehırsızlık için girdikleri müstakil evden içinde yaklaşık 2 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyaları bulunan çelik kasayı çalan 2 şüpheli saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:55 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:00
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        2 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 2 şüpheli tutuklandı
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        KIRŞEHİR'dehırsızlık için girdikleri müstakil evden içinde yaklaşık 2 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyaları bulunan çelik kasayı çalan 2 şüpheli saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Olay, 4 Ekim'de Kırşehir merkezde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. M.B. ve N.B.,  girdikleri müstakil evden içinde ziynet eşyaları bulunan çelik kasayı çaldı. Ev sahibinin ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Kaman ilçesi Çağırkan köyüne gittiklerini belirledi. Bölgede çalışma yapan ekipler, boş arazide patlatılmış halde çelik kasa buldu. Şüpheliler, saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Ev ve bahçede yapılan aramalarda toprağa gömülü yaklaşık 2 milyon TL değerinde çok sayıda döviz, altın,ziynet eşyaları, kehribar tespihler ile değerli metal ve taş eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B. ve N.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Ele geçirilen döviz, altın, ziynet eşyaları, tespihler ile değerli metal ve taş eşyalar ise sahibine teslim edildi.

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