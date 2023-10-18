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        Kırşehir FSK - Altınordu FK: 1-0

         

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 19:08 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:10
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        Kırşehir FSK - Altınordu FK: 1-0
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        STAT:KırşehirAhi Stadı

        HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Mücahit Değirmenci, Metin Yalçın 

        KIRŞEHİR FSK: Kadem Burak Yaşar- Cihat Aktaş, Mehmet Cansın Çiçek, Muhammet Serdar Yazıcı, Görkem Akdere, Mehmet Ersavaş (Dk.80 Ümitcan Tokçu), Hüseyin Ekici (Dk.90 Gökay Güney), Mert Özyıldırım, Cerem Talha Dinçer (Dk.90 Ali Fırat Okur), Abdulkadir Kuzey (Dk.72 Gökdeniz Varol) Furkan Tütüncü (Dk.90 Fatih Üge)

        ALTINORDU FK: Serhat Öztaşdelen- Rahmi Salih Kaya, Alperen Selvi (Dk.46 Yusuf Can Esendemir), Hasan Berat Kayalı (Dk.81 Abdullah Soğucak), Mert Özmen, Furkan Yöntem (Dk.62 Muhammed Berkay Kınaç), Devrim Taşkaya, Metehan Yilmaz, İlkan Sever (Dk.62 Kaniwar Uzun), Sami Satılmış (Dk.46 Arif Morkaya), Altar Han Hidayetoğlu

        GOL: Dk.15 Cerem Talha Dinçer (Kırşehir FSK)

        SARI KARTLAR: Muhammed Serdar Yazıcı, Mehmet Ersavaş, Cerem Talha Dinçer, Kadem Burak Yaşar (Kırşehir FSK), Metehan Yılmaz (Altınordu FK)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 9'ncu hafta maçında Kırşehir FSK, kendi sahasında Altınordu FK'yı 1-0 mağlup etti. 

        DHA-Spor - Türkiye-Kırşehir - Fahrettin TOKER

        2023-10-18 19:07:39

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