Kırşehir'de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KIRŞEHİR'de,hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Özbağ beldesi girişinde meydana geldi. Ankara'dan Kırşehir'e gelen H.D (60) yönetimindeki SL 818 TP Avusturya plakalı otomobil, tali yoldan çıkan N.U.'nun (48) kullandığı 06 CZL 198 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü H.D. ile yanında yolcu olarak bulunan eşi K.D (60) ve hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.D. ve eşi K.D.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.