Otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KIRŞEHİR'de,hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpıştığı kazada Kezban Demirel (60) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Özbağ beldesinde, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Ankara'dan Kırşehir'e giden Halil Demirel (60) yönetimindeki SL 818 TP Avusturya plakalı otomobil, tali yoldan çıkan N.U.'nun (48) kullandığı 06 CZL 198 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Halil Demirel ile yanındaki eşi Kezban Demirel ve hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Kezban Demirel, kurtarılamadı.

Kezban Demirel, yarın öğle vakti Kırşehir'in Karahıdır köyünde toprağa verilecek.