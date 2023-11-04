Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
KIRŞEHİR'inMucur ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Özgür Güney (27), hayatını kaybetti.
KIRŞEHİR'inMucur ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Özgür Güney (27), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Mucur ilçesi İnanç köyü yakınlarında meydana geldi. Özgür Güney´in kontrolünü kaybettiği 40 ABC 748 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücü Güney´in hayatını kaybettiğini belirledi. Esnaf olan Güney´in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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