Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KIRŞEHİR'inMucur ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Özgür Güney (27), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Mucur ilçesi İnanç köyü yakınlarında meydana geldi. Özgür Güney´in kontrolünü kaybettiği 40 ABC 748 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücü Güney´in hayatını kaybettiğini belirledi. Esnaf olan Güney´in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.