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        Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        KIRŞEHİR'inMucur ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Özgür Güney (27), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:20
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        Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        KIRŞEHİR'inMucur ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Özgür Güney (27), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Mucur ilçesi İnanç köyü yakınlarında meydana geldi. Özgür Güney´in kontrolünü kaybettiği 40 ABC 748 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücü Güney´in hayatını kaybettiğini belirledi. Esnaf olan Güney´in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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