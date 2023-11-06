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        Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

        KIRŞEHİR'de,terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3 kişi ise sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:23 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:25
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        Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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        KIRŞEHİR'de,terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3 kişi ise sınır dışı edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, Irak uyruklu A.H., A.A., A.E., A.S.A. ve S.A.´yı, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden A.S.A. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.H., A.A. ve A.E. ise sınır dışı edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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