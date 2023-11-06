Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
KIRŞEHİR'de,terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3 kişi ise sınır dışı edildi.
KIRŞEHİR'de,terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3 kişi ise sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, Irak uyruklu A.H., A.A., A.E., A.S.A. ve S.A.´yı, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden A.S.A. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.H., A.A. ve A.E. ise sınır dışı edildi.
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