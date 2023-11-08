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        Refüje çarpan otomobilin sürücüsü camdan fırlayıp, tekerin altında kalarak öldü

        KIRŞEHİR'de, otomobilinrefüje çarpması sonucu camdan fırlayıp tekerin altında kalan sürücü Oğuzhan Yücel (53), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:53 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:55
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        Refüje çarpan otomobilin sürücüsü camdan fırlayıp, tekerin altında kalarak öldü
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        KIRŞEHİR'de, otomobilinrefüje çarpması sonucu camdan fırlayıp tekerin altında kalan sürücü Oğuzhan Yücel (53), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Kırşehir- Ankara karayolunun 57'nci kilometresi Kaman Çevreyolunda meydana geldi. Oğuzhan Yücel yönetimindeki 40 DN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Yücel, çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırlayıp tekerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Yücel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 

        Oğuzhan Yücel'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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