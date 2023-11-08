Refüje çarpan otomobilin sürücüsü camdan fırlayıp, tekerin altında kalarak öldü

KIRŞEHİR'de, otomobilinrefüje çarpması sonucu camdan fırlayıp tekerin altında kalan sürücü Oğuzhan Yücel (53), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kırşehir- Ankara karayolunun 57'nci kilometresi Kaman Çevreyolunda meydana geldi. Oğuzhan Yücel yönetimindeki 40 DN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Yücel, çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırlayıp tekerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Yücel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Oğuzhan Yücel'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.