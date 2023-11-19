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        Kırşehir'de 'kaya tuzu' kavgası: 1 ölü

        KIRŞEHİR'deHüseyinKozanhan (54), sipariş ettiği kaya tuzunu fazla getirdiği gerekçesiyle işletmeci Hacı Türk'ü (26), silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:45
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        Kırşehir'de 'kaya tuzu' kavgası: 1 ölü
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        KIRŞEHİR'deHüseyinKozanhan (54), sipariş ettiği kaya tuzunu fazla getirdiği gerekçesiyle işletmeci Hacı Türk'ü (26), silahla vurarak öldürdü.

        Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Tosunburnu köyünde meydana geldi. Köyde mandıra işi ile uğraşan Hüseyin Kozanhan, hayvanları için kaya tuzu işletmecisi Hacı Türk'e, tuz siparişi verdi. İddiaya göre; Hacı Türk, istenilen kaya tuzundan fazla miktarda getirdi ve Kozanhan'dan fazla para istedi. İkili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kozanhan, ruhsatsız tabancası ile Türk'e ateş etti. İhbarla köye ekipler sevk edildi. Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kozanhan jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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