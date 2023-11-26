Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir FSK - Serik Belediyespor: 0-1

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir FSK - Serik Belediyespor: 0-1
        ABONE OL
        ABONE OL

         

        STAT:KırşehirAhi

        HAKEMLER: Onur Bingöl, Hakan Erkan, Levent Yeşilyurt

        KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar, Mehmet Ersavaş (Dk.75 Hüseyin Can Öztürk), Tolga Şahin (Dk.86 Furkan Tütüncü), Mert Özyıldırım, Gökdeniz Varol (Dk.75 Abdülkadir Kuzey), Cerem Talha Dinçer, Cihat Aktaş, Ümit Can Tokcu, Gökay Güney, Görkem Akdere, Mehmet Cansın Çiçek

        SERİK BELEDİYESPOR: Salih Şenbaş, Sefa Aksoy (Dk. 76 Hasan Ali Adıgüzel), Muhammet Akpınar, Sinan Kalaycı, Emrah Tacir (Dk. 68 Mustafa Ethem Erboğa), Ergün Nazlı, Erbay Eker, Oğuzhan Doğan (Dk.90+2 Burak Özdemir), Oğulcan Şahin, Ömer Faruk Yılmaz, Hakan Olkan

        SARI KARTLAR: Sefa Mücahid Çirişoğlu (Kırşehir Futbol Spor Kulübü), Erbay Eker, Dk.63: Sefa Aksoy, Mustafa Ethem Erboğa (Serik Belediyespor)

        GOL: Dk.85 Oğuzhan Doğan (Serik Belediyespor)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 15'inci hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında Serik Belediyespor´a 1-0 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!

        Benzer Haberler

        Kırşehir FK - Serikspor maçı öncesinde çatı uçtu (2)
        Kırşehir FK - Serikspor maçı öncesinde çatı uçtu (2)
        GÜNCELLEME - Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı stadın atleti...
        GÜNCELLEME - Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı stadın atleti...
        Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı stadın atletizm pistine dü...
        Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı stadın atletizm pistine dü...
        Kırşehir'de AK Parti belediye başkan adayları için temayül yoklaması
        Kırşehir'de AK Parti belediye başkan adayları için temayül yoklaması
        Kalp krizi geçiren Kırşehir Belediyesi şube müdürü, hastanede yaşamını yiti...
        Kalp krizi geçiren Kırşehir Belediyesi şube müdürü, hastanede yaşamını yiti...
        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Düğer'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ul...
        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Düğer'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ul...