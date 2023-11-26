Kırşehir FSK - Serik Belediyespor: 0-1

STAT:KırşehirAhi

HAKEMLER: Onur Bingöl, Hakan Erkan, Levent Yeşilyurt

KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar, Mehmet Ersavaş (Dk.75 Hüseyin Can Öztürk), Tolga Şahin (Dk.86 Furkan Tütüncü), Mert Özyıldırım, Gökdeniz Varol (Dk.75 Abdülkadir Kuzey), Cerem Talha Dinçer, Cihat Aktaş, Ümit Can Tokcu, Gökay Güney, Görkem Akdere, Mehmet Cansın Çiçek

SERİK BELEDİYESPOR: Salih Şenbaş, Sefa Aksoy (Dk. 76 Hasan Ali Adıgüzel), Muhammet Akpınar, Sinan Kalaycı, Emrah Tacir (Dk. 68 Mustafa Ethem Erboğa), Ergün Nazlı, Erbay Eker, Oğuzhan Doğan (Dk.90+2 Burak Özdemir), Oğulcan Şahin, Ömer Faruk Yılmaz, Hakan Olkan

SARI KARTLAR: Sefa Mücahid Çirişoğlu (Kırşehir Futbol Spor Kulübü), Erbay Eker, Dk.63: Sefa Aksoy, Mustafa Ethem Erboğa (Serik Belediyespor)

GOL: Dk.85 Oğuzhan Doğan (Serik Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 15'inci hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında Serik Belediyespor´a 1-0 mağlup oldu.

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