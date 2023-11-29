Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı Kırşehir'de yakalandı ULUSLARARASIKriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 2 kişi, Kırşehir'de polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden S.M.H.'nin örgütte savaşçı seçerek, yetiştiren komutan olduğu ortaya çıktı.

ULUSLARARASIKriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 2 kişi, Kırşehir'de polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden S.M.H.'nin örgütte savaşçı seçerek, yetiştiren komutan olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmayla, INTERPOL ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu S.M.H. ve K.M.A.'nın Kırşehir'de olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden S.M.H.'nin örgütte savaşçı seçerek yetiştiren komutan olduğu öğrenildi. K.M.A.'nın ise örgütte savaşçı olarak görev yaptığı bildirildi. 2 şüphelinin haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.