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        Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı Kırşehir'de yakalandı

        ULUSLARARASIKriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 2 kişi, Kırşehir'de polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden S.M.H.'nin örgütte savaşçı seçerek, yetiştiren komutan olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:50
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        Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı Kırşehir'de yakalandı
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        ULUSLARARASIKriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 2 kişi, Kırşehir'de polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden S.M.H.'nin örgütte savaşçı seçerek, yetiştiren komutan olduğu ortaya çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmayla, INTERPOL ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu S.M.H. ve K.M.A.'nın Kırşehir'de olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden S.M.H.'nin örgütte savaşçı seçerek yetiştiren komutan olduğu öğrenildi. K.M.A.'nın ise örgütte savaşçı olarak görev yaptığı bildirildi. 2 şüphelinin haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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