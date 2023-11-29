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        Ankara'daki kazada ölen aynı aileden 4 kişi, Kırşehir'de toprağa verildi

        ANKARA'da,sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarındaki direğe çarptığı kazada hayatını kaybeden, aynı aileden 4 kişi, memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:20
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        Ankara'daki kazada ölen aynı aileden 4 kişi, Kırşehir'de toprağa verildi
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        ANKARA'da,sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarındaki direğe çarptığı kazada hayatını kaybeden, aynı aileden 4 kişi, memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkisinde meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı öne sürülen Ali Bulut´un (53) kontrolünü yitirdiği 06 BP 3988 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki plaka tanıma sistemi kameralarının bulunduğu platformun direğine çarpıp alev aldı. Araçtaki yangın, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden sürücü Ali Bulut ile Makbule Bulut (52) ve Ebru Bulut (31) hayatlarını kaybetti. Aile üyelerinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemeden sonra, Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı bebek Uraz Bulut (1) da kurtarılamadı. Yaralı bebeğin oyuncak arabası ve araçtaki diğer eşyalar da çevreye saçıldı.

        Ali, Makbule, Ebru ve Uraz Bulut'un cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Kırşehir'e getirildi. Ahi Evran Camii'nde kılınan cenaze namazına, Vali Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve Bulut ailesinin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından 4 kişi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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