Halk ozanı Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı

KIRŞEHİR'demerhumNeşet Ertaş'ın babası halk ozanı Muharrem Ertaş, 39'uncu ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Halk ozanı Muharrem Ertaş'ın 39'uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle Bağbaşı Mahallesi'ndeki mezarı başında yapılan anma törenine, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Başkan Yardımcısı Nuri Araz, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, "39 yıl önce aramızdan ayrılan Anadolu abdal geleneğinin en önemli temsilcisi Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua okuduk. Büyük ozanımızı saygı ve özlemle anıyorum" dedi. Ertaş'ı anma etkinlikleri, saat 19.00'da Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Muharrem Ertaş'ı anma konseri' programı ile devam edecek.