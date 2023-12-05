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        100 güvercin çalan 2 şüpheli yakalandı

        KIRŞEHİR'de,3 mahallede kümeslerden yaklaşık 100 güvercin çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:40
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        100 güvercin çalan 2 şüpheli yakalandı
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        KIRŞEHİR'de,3 mahallede kümeslerden yaklaşık 100 güvercin çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Bahçelievler, Nasuhdede ve Kervansaray mahallelerindeki kümeslerden farklı günlerde yaklaşık 100 güvercinin çalındığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin S.T. ve R.T.D. olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.T. ve R.T.D., emniyetteki ifadelerinde, güvercinleri çaldıklarını ve evlerinin kömürlüğünde sakladıklarını itiraf etti. S.T. ve R.T.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvercinler ise sahiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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