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        Kırşehir Belediyesi'nde 'zimmete para geçirme' suçundan 3 tutuklama

        KIRŞEHİRBelediyesi'nde çalışan 4 kişi 'zimmete para geçirme' ve 'avans ödeme kaybı' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 18:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:40
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        Kırşehir Belediyesi'nde 'zimmete para geçirme' suçundan 3 tutuklama
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        KIRŞEHİRBelediyesi'nde çalışan 4 kişi 'zimmete para geçirme' ve 'avans ödeme kaybı' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

        Kırşehir Belediyesi'nde yapılan Sayıştay denetiminde, belediye çalışanı avukat M.T., muhasebe müdürü B.K. ve hukuk biriminde görevli G.Ü. ile M.A.'nın hukuk işlerinde kullanılmak üzere istedikleri avansı kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. Bunun üzerine 4 çalışan hakkında 'zimmete para geçirme' ve 'avans ödeme kaybı' suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ü., M.A. ve B.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T. ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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