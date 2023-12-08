Kırşehir Belediyesi'nde 'zimmete para geçirme' suçundan 3 tutuklama

KIRŞEHİRBelediyesi'nde çalışan 4 kişi 'zimmete para geçirme' ve 'avans ödeme kaybı' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir Belediyesi'nde yapılan Sayıştay denetiminde, belediye çalışanı avukat M.T., muhasebe müdürü B.K. ve hukuk biriminde görevli G.Ü. ile M.A.'nın hukuk işlerinde kullanılmak üzere istedikleri avansı kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. Bunun üzerine 4 çalışan hakkında 'zimmete para geçirme' ve 'avans ödeme kaybı' suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ü., M.A. ve B.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T. ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.