Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Restorandan 2 bin lira hırsızlığın 14 yaşındaki şüphelisi yakalandı

        KIRŞEHİR'de,bir restoranın kasasından 2 bin lira hırsızlık yapan 14 yaşındaki E.D., polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, işletme müdürü Suat Köroğlu, "2 bin lirasında değiliz helali hoş olsun da 20 bin liralık kapıyı bari kırmasaydı. Giden paranın değil de kapıdan dolayı verdiği zararın acısını yaşıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Restorandan 2 bin lira hırsızlığın 14 yaşındaki şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRŞEHİR'de,bir restoranın kasasından 2 bin lira hırsızlık yapan 14 yaşındaki E.D., polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, işletme müdürü Suat Köroğlu, "2 bin lirasında değiliz helali hoş olsun da 20 bin liralık kapıyı bari kırmasaydı. Giden paranın değil de kapıdan dolayı verdiği zararın acısını yaşıyoruz" dedi

        Olay, 4 Aralık saat 07.30 sıralarında Kırşehir-Ankara kara yolunun 12'nci kilometresinde bulunan bir işletmede meydana geldi. İşletmenin otomatik kapısını kırarak iş yerine giren hırsız, kasada bulunan 2 bin lirayı çalarak hızla uzaklaştı. Yaşanan olay iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayını fark eden işletme müdürü Suat Köroğlu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemeler sonrası olayı E.D.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        'YURTTAN KAÇMIŞ'

        Yaşanan olayı anlatan Köroğlu, "Daha sonradan öğrendiğimiz 14 yaşındaki çocuğumuz yurttan kaçtıktan sonra yol güzergahında ilk bulduğu yer olan bizim işletmemize gelerek dışarıdaki kapı kilidini değil de kapıyı kırarak kasanın bulunduğu noktaya gelmiş. Kasanın içinde bulunan 2 bin lira parayı aldıktan sonra arkasına bile bakmadan kaçarak uzaklaşıyor. 2 bin lirasında değiliz helali hoş olsun ama 20 bin liralık kapıyı bari kırmasaydı. 2 bin lira için 20 bin liralık zarar verdi. Giden paranın değil de kapıdan dolayı verdiği zararın acısını yaşıyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları

        Benzer Haberler

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan belediyedeki "zimmet" iddiasına iliş...
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan belediyedeki "zimmet" iddiasına iliş...
        Kırşehir Belediyesi'nde 'zimmete para geçirme' suçundan 3 tutuklama (2)
        Kırşehir Belediyesi'nde 'zimmete para geçirme' suçundan 3 tutuklama (2)
        Kırşehir Belediyesi'nde 'zimmete para geçirme' suçundan 3 tutuklama
        Kırşehir Belediyesi'nde 'zimmete para geçirme' suçundan 3 tutuklama
        Kırşehir'de zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 3 belediye çalışanı t...
        Kırşehir'de zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 3 belediye çalışanı t...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
        Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'ndan "5 yıldız" alan KAEÜ'de ödül töreni düzen...
        Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'ndan "5 yıldız" alan KAEÜ'de ödül töreni düzen...