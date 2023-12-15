'Zimmete para geçirme' suçundan tutuklanan 3 belediye çalışanı kefaletle serbest KIRŞEHİR Belediyesi'nde çalışan ve 'zimmete para geçirme' ile 'avans ödeme kaybı' suçlarından tutuklanan 3 kişi, toplam 1 milyon 666 bin TL kefalet ödeyerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIRŞEHİR Belediyesi'nde çalışan ve 'zimmete para geçirme' ile 'avans ödeme kaybı' suçlarından tutuklanan 3 kişi, toplam 1 milyon 666 bin TL kefalet ödeyerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 8 Aralık'ta Kırşehir Belediyesi'nde meydana geldi. Sayıştay denetiminde, belediye çalışanı avukat M.T., muhasebe müdürü B.K. ve hukuk biriminde görevli G.Ü. ile M.A.'nın hukuk işlerinde kullanılmak üzere istedikleri avansı kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. Bunun üzerine 4 çalışan hakkında 'zimmete para geçirme' ve 'avans ödeme kaybı' suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ü., M.A. ve B.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T. ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir hafta cezaevinde kalan 3 sanık, serbest bırakılmak için toplam 1 milyon 666 bin TL kefalet ödedi. 3 şüpheli, kefaletin ödenmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.