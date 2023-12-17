Ehliyet sınavına başkasının yerine giren 21 şüpheliye gözaltı KIRŞEHİR'desahte kimlikle başkasının yerine ehliyet sınavına giren 21 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

KIRŞEHİR'desahte kimlikle başkasının yerine ehliyet sınavına giren 21 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kent merkezindeki 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda ehliyet sınava girecek adayların kimliklerini kontrol eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, bazı kişilerden şüphelendi. Bunun üzerine görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla okula gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 kişinin sahte kimlik düzenleyerek, başkalarının yerine sınava girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.