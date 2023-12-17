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        Ehliyet sınavına başkasının yerine giren 21 şüpheliye gözaltı

        KIRŞEHİR'desahte kimlikle başkasının yerine ehliyet sınavına giren 21 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 17.12.2023 - 13:10
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        Ehliyet sınavına başkasının yerine giren 21 şüpheliye gözaltı
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        KIRŞEHİR'desahte kimlikle başkasının yerine ehliyet sınavına giren 21 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. 

        Kent merkezindeki 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda ehliyet sınava girecek adayların kimliklerini kontrol eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, bazı kişilerden şüphelendi. Bunun üzerine görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla okula gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 kişinin sahte kimlik düzenleyerek, başkalarının yerine sınava girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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