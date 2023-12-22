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        Kırşehir'de 6 yıl 10 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

        KIRŞEHİR'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ü. A., polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:45
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        Kırşehir'de 6 yıl 10 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        KIRŞEHİR'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ü. A., polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ü.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlünün adresine operasyon düzenlendi. Hükümlü, saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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