Kırşehir'de 6 yıl 10 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

KIRŞEHİR'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ü. A., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ü.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlünün adresine operasyon düzenlendi. Hükümlü, saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.