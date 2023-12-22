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        CHP Kırşehir teşkilatında 80 kişi istifa etti

        CHP Kırşehir teşkilatlarında görevli 80 kişi, istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:40
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        CHP Kırşehir teşkilatında 80 kişi istifa etti
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        CHP Kırşehir teşkilatlarında görevli 80 kişi, istifa etti.

        Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun dün CHP Parti Meclisi tarafından yeniden aday gösterilmesinin ardından, CHP Kırşehir teşkilatlarında görevli 80 kişi istifa etti.

        CHP İl Başkanı İsa Şahin, "Mevcut Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun önünü açmak ve partimizin sağlıklı bir şekilde seçim süreci geçirmesini sağlamak ve hiçbir olumsuzluğa ve huzursuzluğa neden olmamak için il, ilçe ve kadın kolları başkanlarımızla, disiplin kurulundan 80 arkadaşımız ile birlikte görevimizden istifa etme kararı aldık. Seçimlerin partimize ve Kırşehir'imize hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah bu seçimde partimiz ve adaylarımız seçimden en başarılı sonuçla çıkarlar" ifadelerini kullandı.

        İstifa edenlerin arasında CHP İl Başkanı İsa Şahin ve yönetiminin yanı sıra Merkez İlçe Başkanı Hatice Bayram ve yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz Gökçınar ve yönetimi, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Elibol ve yönetimi ile İl Disiplin Kurulu Başkanı İsmet Kurutluoğlu ve yönetimi bulunuyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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