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        Silahlı saldırıda ağır yaralandı, 14 gün sonra öldü

        KIRŞEHİR'desilahlı saldırıya uğrayıp, ağır yaralanan kahvehane sahibi Veysel Uçar (58), 14 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:15
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        Silahlı saldırıda ağır yaralandı, 14 gün sonra öldü
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        KIRŞEHİR'desilahlı saldırıya uğrayıp, ağır yaralanan kahvehane sahibi Veysel Uçar (58), 14 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 17 Aralık'ta sabah saatlerinde Dedeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Sultan Tekbıçak (65) ile oğlu Musa Tekbıçak'ın (45) oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edildi. Daha sonra aynı kişiler, köyde kahvehane işleten Veysel Uçar'ın yaşadığı eve tüfekle saldırıda bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışma başlatan jandarma, araçla köyden kaçan şüphelilerin Ö.G. ve D.U. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. 2 şüpheli, sorgularında suçlamaları reddetti. İşlemleri sonrası şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavisi devam eden Veysel Uçar ise 14 gün sonra hayatını kaybetti. Uçar'ın ölümünün ardından bırakılan 2 şüphelinin de yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.  

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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