Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de, 'Sibergöz-12' operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyede

        KIRŞEHİR merkezli 3 ilde, 'Sibergöz-12' operasyonları kapsamında, 'TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu' adı altında vergi borcu ve trafik cezası yöntemlerini kullanarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:51 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de, 'Sibergöz-12' operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRŞEHİR merkezli 3 ilde, 'Sibergöz-12' operasyonları kapsamında, 'TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu' adı altında vergi borcu ve trafik cezası yöntemlerini kullanarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önceki gün sosyal medya hesabında 'Sibergöz-12' operasyonları kapsamında haksız kazanç sağlayan kişilerin yakalandığını duyurdu. Bu kapsamda internet sitesi üzerinden 0 850'li numara ile vatandaşlarla iletişim kurarak 'TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu' adı altında vergi borcu, trafik cezası gibi farklı yöntemler kullanarak çok sayıda kişiden yüklü miktarda para alan 13 kişi yakalandı. İstanbul ve Yalova'da yakalanan şüpheliler, Kırşehir'e getirildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan H.M.S., E.D., D.O.Ç., K.T., E.C.S., B.U., S.T., A.U., S.K., F.Y., M.E., S.H. ve M.İ.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Havalara dair sorular
        Havalara dair sorular
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Kırşehir Valisi Buhara'dan Regaip Kandili mesajı
        Kırşehir Valisi Buhara'dan Regaip Kandili mesajı
        Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk e...
        Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk e...
        KAEÜ öğrencilerine "Türk vergi sistemi ve vergi bilinci" konferansı verildi
        KAEÜ öğrencilerine "Türk vergi sistemi ve vergi bilinci" konferansı verildi
        Kırşehir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Kırşehir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Kırşehirli esnaf su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı
        Kırşehirli esnaf su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı
        Kırşehir'de soba gazından zehirlenen kişi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı
        Kırşehir'de soba gazından zehirlenen kişi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı