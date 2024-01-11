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        Kırşehir'de, 'Sibergöz-12' operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 22:38 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:38
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        Kırşehir'de, 'Sibergöz-12' operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyede (2)
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        3ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Kırşehir merkezli 3 ilde, 'Sibergöz-12' operasyonları kapsamında, 'TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu' adı altında vergi borcu ve trafik cezası yöntemlerini kullanarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan 13 kişiden H.M.S., D.O.Ç. ve E.C.S. çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüphelilerden E.D ve N.M.İ., adli kontrol tedbiri ile diğerleri ise savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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