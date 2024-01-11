Kırşehir'de, 'Sibergöz-12' operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyede (2)
3ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kırşehir merkezli 3 ilde, 'Sibergöz-12' operasyonları kapsamında, 'TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu' adı altında vergi borcu ve trafik cezası yöntemlerini kullanarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan 13 kişiden H.M.S., D.O.Ç. ve E.C.S. çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüphelilerden E.D ve N.M.İ., adli kontrol tedbiri ile diğerleri ise savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
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