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        Nikahına giderken kazada öldü

        KIRŞEHİR'deotomobilin şarampole devrildiği kazada 1 hafta önce nişanlanıp, bugün kıyılacak nikahı için kent merkezine giden sürücü Muhammed İnce (26), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:05
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        Nikahına giderken kazada öldü
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        KIRŞEHİR'deotomobilin şarampole devrildiği kazada 1 hafta önce nişanlanıp, bugün kıyılacak nikahı için kent merkezine giden sürücü Muhammed İnce (26), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Kırşehir- Aksaray kara yolu Dedeli köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammed İnce idaresindeki 40 BB 769 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 1 hafta önce Ayşegül Çevre ile nişanlanıp, bugün nikahı için Dedeli köyünden Kırşehir merkezine gitmek için yola çıktığı belirtilen İnce'nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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