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        Bankada sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulundu

        KIRŞEHİR'de, gittiği banka şubesinde sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulunan A.G., gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:22 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:25
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        Bankada sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulundu
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        KIRŞEHİR'de, gittiği banka şubesinde sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulunan A.G., gözaltına alındı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde bir bankanın şubesinde meydana geldi. A.G., bankaya gelip işlem için gişeden sıra aldı. Sırası gecikince banka görevlileriyle tartışan A.G., 'Siz görürsünüz' diyerek tehditler savurdu ve sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp adresini verdiği bankada bomba olduğuna dair ihbarında bulundu.

        İhbarla olay yerine bomba imha ve polis ekipleri sevk edildi. Banka şubesinde arama yapan ekipler, herhangi bir şüpheli pakete rastlamadı. Bankada bekleyen ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin telefonundaki arama kayıtlarını inceleyen ekipler, ihbarda bulunanın A.G. olduğunu belirledi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen A.G., verdiği ifadede, "Ben bankaya işlemimi halletmek için gittim. Epey bekledikten sonra sıra bir türlü bana gelmedi. Ben de sinirlendim ve bir an aklıma böyle bir fikir geldi. Polis ekiplerini arayarak bomba ihbarında bulundum" dedi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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