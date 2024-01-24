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        Bankada sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulunan kişi, serbest bırakıldı

        KIRŞEHİR'de, gittiği banka şubesinde sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulunan A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 19:19 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:20
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        Bankada sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulunan kişi, serbest bırakıldı
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        KIRŞEHİR'de, gittiği banka şubesinde sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulunan A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde bir bankanın şubesinde meydana geldi. A.G., bankaya gelip işlem için gişeden sıra aldı. Sırası gecikince banka görevlileriyle tartışan A.G., 'Siz görürsünüz' diyerek tehditler savurdu ve sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp adresini verdiği bankada bomba olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine bomba imha ve polis ekipleri sevk edildi. Banka şubesinde arama yapan ekipler, herhangi bir şüpheli pakete rastlamadı. Bankada bekleyen ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin telefonundaki arama kayıtlarını inceleyen ekipler, ihbarda bulunanın A.G. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.G., polis merkezine götürüldü. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

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