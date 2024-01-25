Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Besicinin boğanın saldırısına uğradığı anlar kamerada

        KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde boğasının saldırısına uğrayan besici Mustafa Karaman (55) yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:12 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Besicinin boğanın saldırısına uğradığı anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde boğasının saldırısına uğrayan besici Mustafa Karaman (55) yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Boztepe ilçesi Hatunoğlu köyünde besicilik yapan Mustafa Karaman, ağılda, hayvanların yerini değiştirirken boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbesiyle yere düşen, diğer hayvanlarla birlikte bir süre sürüklenen Karaman, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada boğanın saldırısı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de TKDK Ofisi hizmete açıldı
        Kırşehir'de TKDK Ofisi hizmete açıldı
        Kırşehir'de besicinin, boğanın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerası...
        Kırşehir'de besicinin, boğanın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerası...
        Bankada sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulunan kişi, serbest bıra...
        Bankada sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulunan kişi, serbest bıra...
        Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde memleketinde anıldı
        Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde memleketinde anıldı
        Kırşehir Müftülüğünce öğrencilere yönelik kamp düzenlendi
        Kırşehir Müftülüğünce öğrencilere yönelik kamp düzenlendi
        Kiracısını tabancayla yaralayan emekli polise tahliye
        Kiracısını tabancayla yaralayan emekli polise tahliye