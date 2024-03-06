Kırşehir FSK - Beyoğlu Yeni Çarşıspor: 0-4
HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Oğuzhan Kocaçoban, Şükrü MertKIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar, Hüseyin Solaklı (Dk.
HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Oğuzhan Kocaçoban, Şükrü Mert
KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar, Hüseyin Solaklı (Dk.66 Osman Torun), İsmail Karakaş, Gökdeniz Varol (Dk.68 Mert Özyılıdırım), Furkan Tütüncü, Selimcan Temel (Dk.76 Emre Can Coşkun), Kağan Miray Bağış (Dk.68: Cihat Aktaş) , Fatih Üge, Ömer Esenkaya (Dk.76 Hüseyin Ekici), Yasin Başaytaç, Nurullah Serbest
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR: Onur Tekin, Batuhan Yılmaz, Tolunay Yurtseven (Dk.79 Muhammed Said Sipahiler), Embiya Ayyıldız (Dk.67 Muhammed Arda Uzun), Mertcan Aktaş (Dk.79 Mehmet Soyarslan), Berk Ali Nizam, Mutlu Güler (Dk.67 Emirhan Kayar), Erdoğan Kaya, Yusuf Ali Özer (Dk.64 Bilal Budak), Emirhan Başyiğit, Batuhan Ekinci
SARI KART: Furkan Tütüncü (Kırşehirspor)
KIRMIZI KART: Nurullah Serbest (Kırşehirspor)
GOLLER: Dk.10 ve 65 Embiya Akyıldız, Dk.24 (Penaltı) Berk Ali Nizam, Dk.62 Mutlu Güler (Beyoğlu Yeni Çarşıspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 29'uncu hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a 4-0 mağlup oldu.
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