Kırşehir'de 11 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
KIRŞEHİR'dedurdurulan minibüste yapılan aramada 11 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.
KIRŞEHİR'dedurdurulan minibüste yapılan aramada 11 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası Malatya-Ankara yolunda araçları durdurup, kontrol yaptı. Durdurulan bir minibüste Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen ile organizatörlük olduğu tespit edilen Ç.P, C.B, ve E.D. yakalandı. Organizatörlerin 60 bin TL karşılığında Malatya-Ankara arasında taşımacılık yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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