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        Kırşehir'de 11 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

        KIRŞEHİR'dedurdurulan minibüste yapılan aramada 11 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:21 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:25
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        Kırşehir'de 11 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
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        KIRŞEHİR'dedurdurulan minibüste yapılan aramada 11 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası Malatya-Ankara yolunda araçları durdurup, kontrol yaptı. Durdurulan bir minibüste Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen ile organizatörlük olduğu tespit edilen Ç.P, C.B, ve E.D. yakalandı. Organizatörlerin 60 bin TL karşılığında Malatya-Ankara arasında taşımacılık yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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