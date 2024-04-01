Kırşehir'de CHP'li Ekicioğlu yeniden başkan seçildi
KIRŞEHİR'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Selahattin Ekicioğlu yeniden belediye başkanı oldu.
KIRŞEHİR'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Selahattin Ekicioğlu yeniden belediye başkanı oldu. İlçelerde ise AK Parti 3, CHP, MHP ve BBP ise 1'er ilçe kazandı.
Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 53,05’ini alan CHP'li Selahattin Ekicioğlu yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti 3, CHP, MHP ve BBP 1'er ilçe kazandı. Kaman'da AK Parti'li Emre Demirci, Çiçekdağı'nda AK Parti'li Hasan Hakanoğlu, Akçakent'te AK Parti'li Yılmaz Kılıç, Akpınar'da CHP'li Şükrü Turgut, Boztepe'de MHP'li Musa Ceylan, Mucur'da BBP'li Ali Şahin seçimin galibi oldu.
SELAHATTİN EKİCİOĞLU
Kırşehir'de 1960'da doğan Selahattin Ekicioğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Kırşehir'de tamamladı. Ticaretle uğraşan Ekicioğlu, 2013 yılında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı olan Ekicioğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden CHP'den başkan seçildi. Ekicioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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