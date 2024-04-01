Kırşehir'de CHP'li Ekicioğlu yeniden başkan seçildi

KIRŞEHİR'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Selahattin Ekicioğlu yeniden belediye başkanı oldu. İlçelerde ise AK Parti 3, CHP, MHP ve BBP ise 1'er ilçe kazandı.

Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 53,05’ini alan CHP'li Selahattin Ekicioğlu yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti 3, CHP, MHP ve BBP 1'er ilçe kazandı. Kaman'da AK Parti'li Emre Demirci, Çiçekdağı'nda AK Parti'li Hasan Hakanoğlu, Akçakent'te AK Parti'li Yılmaz Kılıç, Akpınar'da CHP'li Şükrü Turgut, Boztepe'de MHP'li Musa Ceylan, Mucur'da BBP'li Ali Şahin seçimin galibi oldu.