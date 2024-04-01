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        Kırşehir'de CHP'li Ekicioğlu yeniden başkan seçildi

        KIRŞEHİR'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Selahattin Ekicioğlu yeniden belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:59 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:00
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        Kırşehir'de CHP'li Ekicioğlu yeniden başkan seçildi
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        KIRŞEHİR'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Selahattin Ekicioğlu yeniden belediye başkanı oldu. İlçelerde ise AK Parti 3, CHP, MHP ve BBP ise 1'er ilçe kazandı.

        Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 53,05’ini alan CHP'li Selahattin Ekicioğlu yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti 3, CHP, MHP ve BBP 1'er ilçe kazandı. Kaman'da AK Parti'li Emre Demirci, Çiçekdağı'nda AK Parti'li Hasan Hakanoğlu, Akçakent'te AK Parti'li Yılmaz Kılıç, Akpınar'da CHP'li Şükrü Turgut, Boztepe'de MHP'li Musa Ceylan, Mucur'da BBP'li Ali Şahin seçimin galibi oldu.

        SELAHATTİN EKİCİOĞLU

        Kırşehir'de 1960'da doğan Selahattin Ekicioğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Kırşehir'de tamamladı. Ticaretle uğraşan Ekicioğlu, 2013 yılında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı olan Ekicioğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden CHP'den başkan seçildi. Ekicioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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