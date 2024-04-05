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        Köydeki muhtarlık seçiminde en az oyu alan adaydan akrabalarına şiirli sitem: Sanki rakiplerim uzay bilimci

        KIRŞEHİR'de Aydın Battal (55), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday olduğu muhtarlık seçimlerini kaybettikten sonra kendisine oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:40
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        Köydeki muhtarlık seçiminde en az oyu alan adaydan akrabalarına şiirli sitem: Sanki rakiplerim uzay bilimci
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        KIRŞEHİR'de Aydın Battal (55), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde aday olduğu muhtarlık seçimlerini kaybettikten sonra kendisine oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem etti. Battal sosyal medyada paylaşılan şiirinin bir bölümünde şu ifadelere yer verdi: "Çoban dediler bu muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dediler, sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilimci, benim gibi aynı köylü bilinci, varsın onlar olsun en baş birinci, akrabam arkadaşım istemedi ilk önce ben."

        Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde köyünden muhtar adayı oldu. 300 haneli 4 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde muhtar adayı Battal, 29 oy alarak yarışan muhtar adayları arasında en az oy alarak sonuncu sırada yer aldı. Aydın Battal, kendisine akrabalarının da oy vermediğini ve istemediğini belirterek sitem dolu yazdığı ve seslendirdiği şiiri sosyal medyada gündem oldu.

        'DOKTOR AYAĞINI KESECEĞİM DEYİNCE MUHTARLIĞA ADAY OLDUM'

        Sağlık problemlerinden dolayı muhtar adayı olduğunu söyleyen Aydın Battal, "Bir muhtarlık seçimine girdim ve şiir yazdım. Gençlik dönemimde inşaat işçisi olarak çalıştım. 7-8 ülkeye gittim başaramadım. 2011 yılından sonra bel fıtığı ameliyatı geçirdim ve köyümde hayvancılığa başladım. Sosyal yardımlaşmadan küçükbaş hayvan aldım 45-50 taneye ulaştı ve kendi işimle uğraşıyordum geçen seneye kadar. Geçen sene de ayağım sürekli diz kapağımdan çıkıyordu. Doktora gittim, 'Ayağın bu şekilde ilerlerse diz kapaktan keseriz' dedi. Ben de baktım olmuyor koyunları sattım muhtarlık seçimi de yaklaşmıştı. 'Biz aç mı kalacağız' dedim muhtarlığa aday oldum" dedi.

        'KİMİSİ AĞLADI, KİMİSİ DE ARKAMDAN KONUŞTU'

        Yaşadığı sağlık problemlerini seçimde hemşehrilerine de anlattığını söyleyen Battal, "İnsanlara da bu seçim kampanyasında doktora gittiğimi, çalışamadığımı ve bu muhtarlık yarışında beni desteklemelerini istedim. 'Hatta istediğiniz azaları yazalım, ayağım iyileştikten 1-2 sene sonra yaptığım işi beğenmezseniz istediğiniz azaya mahkeme kararıyla verelim mührü' dedim. Bu benim anlattıklarıma kimi duygulandı ağladı, kimisi de arkamdan konuştu. Çeşitli şeyler yaşandı. Bizim gibi insanlara kimisi ozan, kimisi şair, kimisi aşık der ama kimisine de laf ebesi eli boş derler. Ben de derdimi ve kederimi defter ve kalemle paylaştım" diye konuştu.

        ŞİİR HAKKINDA

        Aydın Battal akrabalarına duyduğu sitem dolu şiirinde şu ifadelere yer verdi:

        "Kucağımda oturdu kakıç kaktı. Akrabam istemedi ilk önce beni. Yüzüme karşı sigara yaktı, dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni. Ok yay bilmiyorum, saygıda kusur etmiyorum. Bende ne var, ben kötü müyüm görmüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Çekil dediler bu yarışta kimin var, kime içirecek çayın suyun var. Akılları kesse beni köyden de kovarlar, akrabam dostlarım istemedi ilk önce beni. Ben köyüme kötü falan diyemem, bana karşı niyetini bilemem. Ben köyümü tek kalemde silemem, akrabalarım istemedi ilk önce beni. Çoban dediler bu muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dediler, sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilimci, benim gibi aynı köylü bilinci, varsın onlar olsun en baş birinci, akrabam arkadaşım istemedi ilk önce beni."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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