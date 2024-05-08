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        Kırşehirli 1310 şehidin künyesi, 'Şehitler Ağacı'na asıldı

        KIRŞEHİR Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 'Vatan kalesinden cennete uçanlar' projesi kapsamında 193 şehidin künyesinin asılı olduğu 'Şehitler Ağacı'na; Çanakkale, Sarıkamış, Balkan Savaşı, Filistin Cephesi, Irak Cephesi ve Azerbaycan'da kahramanca savaşan 1310 Kırşehirli şehidin adı da eklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:50
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        Kırşehirli 1310 şehidin künyesi, 'Şehitler Ağacı'na asıldı
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        KIRŞEHİR Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ‘Vatan kalesinden cennete uçanlar’ projesi kapsamında 193 şehidin künyesinin asılı olduğu 'Şehitler Ağacı'na; Çanakkale, Sarıkamış, Balkan Savaşı, Filistin Cephesi, Irak Cephesi ve Azerbaycan'da kahramanca savaşan 1310 Kırşehirli şehidin adı da eklendi.

        Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Vatan kalesinden cennete uçanlar’ projesi kapsamında Kırşehirli 1310 şehidin isimlerinin yaşatılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kent Park'ta hazırlanan ağaca Çanakkale, Sarıkamış, Balkan Savaşı, Filistin Cephesi, Irak Cephesi ve Azerbaycan'da şehit olan askerlerin isminin yazılı olduğu künye, Şehitler Ağacı'na asıldı. Böylelikle şehitlerin isimleri ağaçta yaşatılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "2021 yılında İçişleri Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu ‘Vatan kalesinden cennete uçanlar’ projesi kapsamında şehrimizde Şehitler Ağacı oluşturmuştuk. O dönemde 193 şehidimizin adlarının yazılı olduğu künyelerini ağacımıza asmıştık. Bu zaman zarfında künyelerimizin tahriş olmasından dolayı onları da yenileyerek Çanakkale, Sarıkamış, Balkan Savaşı, Filistin Cephesi, Irak Cephesi ve Azerbaycan'da şehit olan 1310 kahramanımızın da isimlerini ağacımıza astık. Şehitlerimizin isimlerini daima yaşatmak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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