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        Yem hazırlama ünitesine düşen işçi, hayatını kaybetti

        KIRŞEHİR'de bir tavuk çiftliğinde yem hazırlama ünitesine düşen işçi Veysel Erbaş (48), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:39 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:40
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        Yem hazırlama ünitesine düşen işçi, hayatını kaybetti
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        KIRŞEHİR'de bir tavuk çiftliğinde yem hazırlama ünitesine düşen işçi Veysel Erbaş (48), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Özbağ beldesindeki tavuk çiftliğinde meydana geldi. Tavuk çiftliğinde çalışan Veysel Erbaş, dengesini kaybederek yem hazırlama ünitesine düştü. Erbaş, yemlerin üzerine yığılması nedeniyle havasız kaldı. Olayı fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çalışanların yardımıyla yem hazırlama ünitesinden çıkarttıkları Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Erbaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Erbaş'ın cenazesi memleketi Çorum'da toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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