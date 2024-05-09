Kırşehir'de ev hanımı, Anneler Günü nedeniyle karma yağlı boya resim sergisi açtı

KIRŞEHİR'de ev hanımı Demet Hatunoğlu (55), Anneler Günü nedeniyle karma yağlı boya resim sergisi açtı.

Kırşehir'de yaşayan ev hanımı Demet Hatunoğlu'nun 10 yıl önce ağabeyi geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hatunoğlu'nun arkadaşları, moral bulması için Hatunoğlu'nu Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Resim Kursu'na kaydettirdi. Arkadaşlarıyla birlikte resim kursuna giden Hatunoğlu, birbirinden farklı yağlı boya resimler yaptı. Hatunoğlu, bu yıl Anneler Günü nedeniyle 60'a yakın yağlı boya resmini sergilemeye karar verdi. 2 çocuk annesi Hatunoğlu'nun eserlerinin yer aldığı yağlı boya resim sergisi, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Birbirinden farklı eserlerin yer aldığı sergi, cumartesi gününe kadar açık kalacak.

Sergiyi açan Demet Hatunoğlu, "Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerindenim. Resimle 10 sene önce tanıştım. İyi ki de tanışmışım, çok mutluyum. Değerli hocalarım Derya hocam ve diğer çalışanlarla birlikte bir aile ortamı oluşturduk. Aile ortamı, arkadaş ortamı ve resim beni yeniden hayata bağladı. Başımdan çok ağır üzüntüler geçmişti. Arkadaşlarım bana bir sürpriz yaptı. Benim haberim olmadan resim sergisine kaydımı gerçekleştirmişler. İyi ki de öyle düşünmüşler. Resimlerde kendimi buldum. Renklerle oynayarak, ruhumu temizlediğimi düşünüyorum. Atölye ortamında arkadaşlarımla birlikte çalışmaları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.