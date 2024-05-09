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        Kırşehir'de ev hanımı, Anneler Günü nedeniyle karma yağlı boya resim sergisi açtı

        KIRŞEHİR'de ev hanımı Demet Hatunoğlu (55), Anneler Günü nedeniyle karma yağlı boya resim sergisi açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 23:17 Güncelleme: 09.05.2024 - 23:20
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        Kırşehir'de ev hanımı, Anneler Günü nedeniyle karma yağlı boya resim sergisi açtı
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        KIRŞEHİR'de ev hanımı Demet Hatunoğlu (55), Anneler Günü nedeniyle karma yağlı boya resim sergisi açtı.

        Kırşehir'de yaşayan ev hanımı Demet Hatunoğlu'nun 10 yıl önce ağabeyi geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hatunoğlu'nun arkadaşları, moral bulması için Hatunoğlu'nu Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Resim Kursu'na kaydettirdi. Arkadaşlarıyla birlikte resim kursuna giden Hatunoğlu, birbirinden farklı yağlı boya resimler yaptı. Hatunoğlu, bu yıl Anneler Günü nedeniyle 60'a yakın yağlı boya resmini sergilemeye karar verdi. 2 çocuk annesi Hatunoğlu'nun eserlerinin yer aldığı yağlı boya resim sergisi, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Birbirinden farklı eserlerin yer aldığı sergi, cumartesi gününe kadar açık kalacak.

        Sergiyi açan Demet Hatunoğlu, "Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerindenim. Resimle 10 sene önce tanıştım. İyi ki de tanışmışım, çok mutluyum. Değerli hocalarım Derya hocam ve diğer çalışanlarla birlikte bir aile ortamı oluşturduk. Aile ortamı, arkadaş ortamı ve resim beni yeniden hayata bağladı. Başımdan çok ağır üzüntüler geçmişti. Arkadaşlarım bana bir sürpriz yaptı. Benim haberim olmadan resim sergisine kaydımı gerçekleştirmişler. İyi ki de öyle düşünmüşler. Resimlerde kendimi buldum. Renklerle oynayarak, ruhumu temizlediğimi düşünüyorum. Atölye ortamında arkadaşlarımla birlikte çalışmaları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

        'DEMET HANIM HAYATIN TUVALLERLE RENKLENDİRME YÖNÜNÜ SEÇTİ'

        Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Resim Öğretmeni Derya Yıldırım (43), "Demet hanımla 10 sene önce kursta tanıştık. İlk olarak karakalem ve yağlı boya tekniklerine geçmeden resimle genel teknikleri hakkında belirli bir eğitim süreci geçirdik. Daha sonra yağlı boyalar ve boyalarla çalışmalar yaparak tuvalde de eşsiz çalışmalar yaparak kendisini geliştirmeye başladı. Ardından anatomi konusuna da değindik. Kırşehir bilindiği üzere Neşet Ertaş'ın memleketi. Sanatın filizlendiği topraklar buralar. Onunda etkisiyle birlikte burada yaşayan büyük bir topluluk bu sanatın mutlaka bir dalından da olsa gerek resim gerek müzik bağlantıları oluyor. Demet hanım da bunun hayatını tuvallerle renklendirme yönünü seçti" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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