27 ülkenin büyükelçi eşleri, Kırşehir'i gezdi

KIRŞEHİR'de Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 27 ülkenin büyükelçi eşleri, tarihi ve kültürel yerleri gezip, Türk mutfağına ait lezzetleri tattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırşehir Valiliği tarafından organize edilen etkinlik kapsamında; Hollanda, Polonya, Meksika, Kanada, Estonya, Kosova, Suudi Arabistan, Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere 27 ülkenin büyükelçi eşleri Kırşehir'e geldi. Kırşehir Müzesi'ni gezen büyükelçi eşlerine, tarihi eserler hakkında bilgi verildi. Müze ziyareti sonrası Kırşehir Ağalar Konağı'na geçildi, burada büyükelçi eşlerine Türk mutfağına ait yiyecekler ikram edildi. Büyükelçi eşleri, Kırşehir yöresine ait Cemele biberi dolması, çullama, et haşlama, çığırtma, kıymalı ve peynirli börek gibi lezzetleri tattı.