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        27 ülkenin büyükelçi eşleri, Kırşehir'i gezdi

        KIRŞEHİR'de Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 27 ülkenin büyükelçi eşleri, tarihi ve kültürel yerleri gezip, Türk mutfağına ait lezzetleri tattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:26 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:30
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        27 ülkenin büyükelçi eşleri, Kırşehir'i gezdi
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        KIRŞEHİR'de Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 27 ülkenin büyükelçi eşleri, tarihi ve kültürel yerleri gezip, Türk mutfağına ait lezzetleri tattı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırşehir Valiliği tarafından organize edilen etkinlik kapsamında; Hollanda, Polonya, Meksika, Kanada, Estonya, Kosova, Suudi Arabistan, Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere 27 ülkenin büyükelçi eşleri Kırşehir'e geldi. Kırşehir Müzesi'ni gezen büyükelçi eşlerine, tarihi eserler hakkında bilgi verildi. Müze ziyareti sonrası Kırşehir Ağalar Konağı'na geçildi, burada büyükelçi eşlerine Türk mutfağına ait yiyecekler ikram edildi. Büyükelçi eşleri, Kırşehir yöresine ait Cemele biberi dolması, çullama, et haşlama, çığırtma, kıymalı ve peynirli börek gibi lezzetleri tattı.

        'ANADOLU, BİR AÇIK HAVA MÜZESİ'

        Programda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, "Misafirlerimizi ilimizde ağırlıyor olmaktan ve kendilerini burada görmekten çok mutluyuz. Türkiye'ye, 'Anadolu' diye de hitap ederiz. 'Anadolu toprakları' olarak söyleriz. Anadolu, bir açık hava müzesi. Kırşehir'de, yine Anadolu'nun tarih ve yine kültürel açısından çok zengin illerinden bir tanesi. Kırşehir'den çok mutlu ayrılacağınıza eminim. Kırşehir ziyaretinizden dolayı teşekkür eder, büyükelçilerimize selamlarımızı iletiriz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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