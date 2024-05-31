Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

KIRŞEHİR'de, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Fadime Ertaş (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Hacı Bektaş Bulvarı’nda meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 55 AHP 35 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Ertaş'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ertaş, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.Ç. ise, gözaltına alındı.

Fadime Ertaş, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ertaş'ın cansın bedeni otopsi için morga kaldırılırken, sürücü A.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.