Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Eşiyle birlikte yakaladığı kişiyi bıçakla öldüren koca, Kırşehir'de yakalandı

        KIRIKKALE'de eşi F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 20:55 Güncelleme: 05.06.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşiyle birlikte yakaladığı kişiyi bıçakla öldüren koca, Kırşehir'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE'de eşi F.Ç. ile evde birlikte yakaladığı İ.E.'yi bıçakla, eşini de boru anahtarıyla yaralayan ve serbest bırakılan H.Ç., İ.E.'nin olaydan 18 gün sonra hayatını kaybetmesi sonucu Kırşehir'de yakalanarak, cezaevine konuldu.

        Olay, 15 Mayıs günü akşam saatlerinde Çalılıöz Mahallesi, Ahmet Ayık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç., yaşadığı eve geldiği sırada eşi F.Ç. ile İ.E.'yi birlikte yakaladı. H.Ç. eline geçirdiği bıçakla İ.E.'yi, boru anahtarıyla da eşi F.Ç.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli H.Ç. ise adli kontrol ile salıverildi. H.Ç.'nin eşinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İ.E. ise ağır yaralı olarak sevk edildiği Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 Haziran'da hayatını kaybetti. İ.E.'nin olaydan 18 gün sonra hayatını kaybederken, olay sonrası serbest bırakılan H.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kırıkkale ve Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu H.Ç.'nin Kırşehir'de olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu H.Ç., Kırşehir'de yakalanarak, Kırıkkale'ye götürüldü. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        9 kurşun sıkıp polise teslim oldu
        9 kurşun sıkıp polise teslim oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de mayısta ayındaki asayiş ve güvenlik çalışmaları
        Kırşehir'de mayısta ayındaki asayiş ve güvenlik çalışmaları
        Kırşehir'de yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
        Kırşehir'de yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
        Kırşehir'de muhtar adayını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de muhtar adayını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de seçimi kaybettiğinde paylaştığı şiirle gündeme gelen muhtar ada...
        Kırşehir'de seçimi kaybettiğinde paylaştığı şiirle gündeme gelen muhtar ada...
        Kırşehir'de "Ahilik anlayışında sanat ve estetik" kısa film yarışmasında öd...
        Kırşehir'de "Ahilik anlayışında sanat ve estetik" kısa film yarışmasında öd...
        Kırşehir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği tamamlandı
        Kırşehir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği tamamlandı