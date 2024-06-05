Eşiyle birlikte yakaladığı kişiyi bıçakla öldüren koca, Kırşehir'de yakalandı

KIRIKKALE'de eşi F.Ç. ile evde birlikte yakaladığı İ.E.'yi bıçakla, eşini de boru anahtarıyla yaralayan ve serbest bırakılan H.Ç., İ.E.'nin olaydan 18 gün sonra hayatını kaybetmesi sonucu Kırşehir'de yakalanarak, cezaevine konuldu.

Olay, 15 Mayıs günü akşam saatlerinde Çalılıöz Mahallesi, Ahmet Ayık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç., yaşadığı eve geldiği sırada eşi F.Ç. ile İ.E.'yi birlikte yakaladı. H.Ç. eline geçirdiği bıçakla İ.E.'yi, boru anahtarıyla da eşi F.Ç.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli H.Ç. ise adli kontrol ile salıverildi. H.Ç.'nin eşinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İ.E. ise ağır yaralı olarak sevk edildiği Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 Haziran'da hayatını kaybetti. İ.E.'nin olaydan 18 gün sonra hayatını kaybederken, olay sonrası serbest bırakılan H.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kırıkkale ve Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu H.Ç.'nin Kırşehir'de olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu H.Ç., Kırşehir'de yakalanarak, Kırıkkale'ye götürüldü. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.