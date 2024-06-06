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        Seçimi kaybeden fenomen muhtar adayı çobanı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

        KIRŞEHİR'de muhtarlık seçimini kaybedince kendisine oy vermeyen akrabalarına sitem dolu şiir yazarak sosyal medyada gündem olan çoban Aydın Battal'ın (55), sattığı 7 koyununun parasını alamadığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:23 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:25
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        Seçimi kaybeden fenomen muhtar adayı çobanı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
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        KIRŞEHİR'de muhtarlık seçimini kaybedince kendisine oy vermeyen akrabalarına sitem dolu şiir yazarak sosyal medyada gündem olan çoban Aydın Battal'ın (55), sattığı 7 koyununun parasını alamadığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Akpınar ilçesi Aşağıhomurlu köyünde çoban Aydın Battal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 300 haneli köyünden muhtar adayı oldu. 4 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde Battal, 29 oyla son sırada yer aldı. Battal, kendisine akrabalarının da oy vermediğini belirterek sitemli bir şiir yazıp, seslendirdi. Battal'ın şiiri seslendirdiği video, sosyal medyada gündem oldu. Şiir günlerce konuşulurken, Aydın Battal bir televizyon dizisinde rol aldı. Dizi çekimleri sürerken, 23 Mayıs'ta Battal'ı arayan kimliği belirsiz kişiler bir hayır kurumu için adaklık koyun ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine köye gelen 2 kişiye, Battal 7 koyun verdi. Parasını alamayınca dolandırıldığını anlayan Aydın Battal'ın şikayetiyle şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emre Canbaz ve Mustafa Barlaz olduğu tespit edilen 2 şüpheli, Akpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyonla yakalanıp, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

        'KESİN CEZA ALACAKLARI GÜNÜ BEKLİYORUZ'

        Mahkeme sonrası fenomen muhtar adayı Aydın Battal ve avukatı, adliye binası önünde açıklama yaptı. Battal'ın avukatı Ayşe Nur Karakaya, "Müvekkilim Aydın Battal'ın mağduru olduğu 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan dolayı Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduk. Savcılık makamının etkili soruşturması ve Akpınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nın özverili çalışmalarıyla birlikte şüpheliler bugün hakimlik karşısına çıkarıldı ve tutuklandı. Soruşturma aşaması şu an için hala devam etmektedir. Şüphelilerin kesin ceza alacakları günü bekliyoruz" dedi.

        'HEM DOLANDIRIYORLAR HEM DE MAĞDUR AYAĞINA YATIYORLAR'

        Aydın Battal ise "Şüpheli şahısların yakalanmasında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederim. Bunun yanı sıra benim gibi sesi çıkmayan bir sürü kişiyi aynı yöntemle dolandırmışlar. Beni dolandırmak da nedir ya ben sizin için mi çalıştım? Paran yoksa neden benim koyunlarımı aldın diye soruyorum. Adam da bana, 'Parasız adam ticaret yapmasın mı' diyor. Yani resmen, 'Seni dolandırmayayım mı?' diyor. Bir de devlet kurumunun adını kullanarak sen kimsin ki beni dolandırıyorsun? Valla cezalarını çeksinler. Paranız yoksa koyunlarımı geri getirin diye kendileriyle görüştüğümde benden koyunları aldıkları gün satarak paraya çevirmişler ve parasını yemişler. Adamlardaki özgüvene bak. Hem beni dolandırıyorlar hem de 'Parasız adam ticaret yapmasın mı' diyerek mağdur ayağına yatıyorlar" diye konuştu.

        DOLANDIRICILARA YAZDIĞI ŞİİRİ ADLİYENİN ÖNÜNDE OKUDU

        Dolandırıcılara yazdığı sitem dolu şiiri, Kırşehir Adliyesi binasının önünde okuyan Aydın Battal, "Oscarlık tiyatro oynadın bana, 40 yıl enkazı kaldı Aydın'a, öbür cihanda da gelme yanıma, Allah gelsin senin önünden beri, Azrail kapını ansızın çalsın, Allah gelsin senin önünden beri, hayatın ömrün yarıda kalsın, Allah gelsin senin önünden beri, bazı insan vardır hiç memnun olmaz, aklının içinde kendini bulmaz, avrat boşar yemin içer sözünde durmaz, Allah gelsin onun önünden beri, çıkardım aklımı aklına koydum, hırsız haklı çıktı şaşırdım durdum, lan niye dedim sorumu sordum, Allah gelsin senin önünden beri" ifadelerini kullandı.

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