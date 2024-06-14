Bağdadi'nin akrabası Kırşehir'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ebu Bekir El- Bağdadi'nin akrabası W.K.K.A.B.’nin Kırşehir'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tespit edilmemek için sürekli adres değiştiren şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Şapka, bere ve maske takarak, illegal yollardan yurt dışına kaçma arayışı içinde olan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan W.K.K.A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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