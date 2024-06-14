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        Bağdadi'nin akrabası Kırşehir'de yakalandı

        SİLAHLI terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin akrabası W.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:44 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:50
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        Bağdadi'nin akrabası Kırşehir'de yakalandı
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        SİLAHLI terör örgütü DEAŞ’ın öldürülen lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin akrabası W.K.K.A.B., Kırşehir’de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ebu Bekir El- Bağdadi'nin akrabası W.K.K.A.B.’nin Kırşehir'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tespit edilmemek için sürekli adres değiştiren şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Şapka, bere ve maske takarak, illegal yollardan yurt dışına kaçma arayışı içinde olan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan W.K.K.A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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