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        Bazanın içinde battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu; İran uyruklu uyuşturucu kuryesi çıktı

        KIRŞEHİR'de önceki gün dere kenarında bazanın içinde battaniyeye sarılı bulunan cesedin, İran uyruklu M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:49 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:55
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        Bazanın içinde battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu; İran uyruklu uyuşturucu kuryesi çıktı
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        KIRŞEHİR'de önceki gün dere kenarında bazanın içinde battaniyeye sarılı bulunan cesedin, İran uyruklu M.A.’ya (30) ait olduğu belirlendi. M.A.’nın otopside midesinden yaklaşık 1 kilo uyuşturucu çıktı. Rahatsızlıktan sonra midesindeki uyuşturucunun çıkması için M.A.’ya sıvı vererek ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 kişiden 1’i tutuklandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde 16 Temmuz sabah saatlerinde hurda toplayan kişi, dere kenarında baza buldu. Bazanın içini açan bu kişi, battaniyeye sarılı erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cesedi bulan hurdacının da ifadesine başvuruldu.

        1 KİLO UYUŞTURUCUYU MİDESİNDE TAŞIMIŞ

        Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından 200 saatlik görüntü izledi. Yapılan çalışmalarda cesedin İran uyruklu M.A.’ya ait olduğu belirlendi. Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen M.A.'nın yapılan otopsisinde midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı.

        Kente gelen M.A.'nın misafir olduğu Afganistan uyruklu F.N., S.Z.S. ve M.N.'nin evinde rahatsızlandığı saptandı. Bunun üzerine 3 Afgan’ın midesindeki uyuşturucuyu çıkarması için M.A.’ya sıvı içirdikleri tespit edildi. M.A. hayatını kaybedince 3 şüphelinin cesedi bazanın içine yerleştirerek, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile dere kenarına götürüp, bıraktıkları belirlendi.

        Polis ekipleri, adreslerine düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Z.S. tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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