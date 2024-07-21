Cesedi bulunan İranlıya, midesindeki uyuşturucuyu çıkarmak için sıvı deterjan içirmişler

KIRŞEHİR'de 5 gün önce dere kenarında bazanın içinde battaniye sarılı cesedi bulunan ve otopsisinde midesinden 1 kilo uyuşturucu çıkan İran uyruklu Milad Abolgth'ın (30) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu Sah Zamani Sarvari'nin (33) ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde suçlamaları kabul eden Sarvari, "Bizim evde misafir edecektim. Evde rahatsızlanınca ben de midesindeki uyuşturucuyu çıkarıp rahatlasın diye sıvı deterjan türünde bir içecek verdim. Onu içtikten sonra ağzından köpükler geldi. Hemen evdeki diğer bireylere de eldiven giydirdim ve önce elbiselerini çıkardık. Ardından evi tüm köşe bucak deterjanlı sularla delil bırakmamak için temizledik. Cesedi bazaya koyarak dere kenarına attık" dedi.

Kırşehir'de Bahçelievler Mahallesi'nde 16 Temmuz sabah saatlerinde hurda toplayan kişi, dere kenarında baza buldu. Bazanın içini açan bu kişi, battaniyeye sarılı erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cesedi bulan hurdacının da ifadesine başvuruldu. 200 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından 200 saatlik görüntü izledi. Yapılan çalışmalarda cesedin İran uyruklu Milad Abolgth'a ait olduğu belirlendi. Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen Abolgth'ın yapılan otopsisinde midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı. Kente gelen Milad Abolgth'ın misafir olduğu Afganistan uyruklu F.N., Sah Zamani Sarvari ve M.N.'nin evinde rahatsızlandığı belirlendi. Bunun üzerine 3 Afgan’ın midesindeki uyuşturucuyu çıkarması için Abolgth'a sıvı içirdikleri tespit edildi. Milad Abolgth hayatını kaybedince 3 şüphelinin cesedi bazanın içine yerleştirerek, hurdacı A.V.V.’nin (41) 3 tekerlekli elektrikli bisikleti ile dere kenarına götürüp, bıraktıkları belirlendi. Polis ekipleri, adreslerine düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sarvari tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘UYUŞTURUCUDAN BİR TEK BENİM HABERİM VARDI’ Tutuklanan Sah Zamani Sarvari, mahkemede verdiği ifadede tüm suçlamaları kabul ederek, "Milad Abolgth'ın midesindeki yaklaşık 1 kilo kadar bulunan uyuşturucudan bir tek benim haberim vardı. Bizim evde misafir edecektim. Evde rahatsızlanınca bende midesindeki uyuşturucuyu çıkarsın, rahatlasın diye sıvı deterjan türünde bir içecek verdim. Onu içtikten sonra ağzından köpükler geldi. Baktım nabız alamıyorum. Hemen evdeki diğer bireylere de eldiven giydirdim ve önce elbiselerini çıkarttık. Elbiseleri çöp poşetine koyarak çöp konteynerlerine attık. Ardından evi tüm köşe bucak deterjanlı sularla delil bırakmamak için temizledik. Ardından da cesedi bazaya koyarak dere kenarına attık. Tüm suçlamaları kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.