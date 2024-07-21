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        Kırşehir'de baraj gölüne atlayınca başını taşa vurup, kalp krizi geçirdi

        FahrettinTOKER/KIRŞEHİR, (DHA,)- KIRŞEHİR'de Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'nda serinlemek için suya atlayınca başını taşa vurup, kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa Balcı (36), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 22:57 Güncelleme: 21.07.2024 - 23:00
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        Kırşehir'de baraj gölüne atlayınca başını taşa vurup, kalp krizi geçirdi
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        FahrettinTOKER/KIRŞEHİR, (DHA,)- KIRŞEHİR’de Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'nda serinlemek için suya atlayınca başını taşa vurup, kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa Balcı (36), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Kırşehir merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Balcı serinlemek için suya atladı. Suyun içerisinde başını taşa çarpan Balcı, yaklaşık 15 dakika suyun içerisinden çıkamadı. Yakınlarının durumu fark etmesiyle ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Balcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Mustafa Balcı'nın cenazesi sudan çıkarılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başını taşa çarptıktan sonra kalp krizi geçirdiği belirtilen Balcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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