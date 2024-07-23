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        İçtikleri sudan zehirlendikleri öne sürülen 60 küçükbaş öldü

        KIRŞEHİR'de, Ali Akkuş'a (69) ait mandırada 60 küçükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 15:56 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:00
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        İçtikleri sudan zehirlendikleri öne sürülen 60 küçükbaş öldü
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        KIRŞEHİR'de, Ali Akkuş'a (69) ait mandırada 60 küçükbaş öldü. Hayvanların patates tarlasından gelen sudan içip zehirlendiği öne sürüldü.

        Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kortulu köyünde bir mandırada meydana geldi. Bölgede 35 yıldır hayvancılıkla uğraşan Ali Akkuş'un 60 küçükbaşı, patates tarlasından akan sudan içtikten bir süre sonra rahatsızlanıp, öldü. Akkuş’un ihbarı üzerine gelen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, patates tarlasındaki sudan numune alarak incelemeye gönderildi.

        Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Doğan, mandıra sahibi Ali Akkuş'u ziyaret etti. Doğan, bölgede üretimi yapılan patatesin dronla ve makine ile ilaçlaması sonucu suya karışan ilaçtan zehirlenmeler yaşandığını belirterek, “Bugün bir küçükbaş hayvanın üreticimize zararı 10-15 bin TL gibi ciddi rakamlardır. Konunun takipçisi olacağız ve üreticilerimiz için gerekli iş ve işlemleri yapacağız. Konu ile ilgili gerekli araştırmayı konunun muhatabı bütün kurumlardan talep etmekteyiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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