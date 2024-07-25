Husumetlisini öldüren polis, meslektaşlarını arayıp, 'birini öldürdüm' diye haber verdi

BATMAN'da görevli polis memuru R.K. (40) izin alarak geldiği memleketi Kırşehir'de husumetlisi Serhat Aydemir'i (35) eşinin ve 2 çocuğunun gözü önünde tabancayla 7 el ateş ederek öldürdü. R.K. cinayetin ardından meslektaşlarını arayarak, "Ben birini öldürdüm. Teslim olmak istiyorum" diye kendini ihbar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Medrese Mahallesi 56'ıncı sokaktaki Emre apartmanında meydana geldi. Batman'da görevli polis memuru R.K., alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serhat Aydemir ile görüşmek üzere, izin alıp Kırşehir’e geldi. Serhat Aydemir'in evine gelen R.K., iddiaya göre zile bastıktan sonra, 'Polis, açın kapıyı' dedi. R.K. bunun üzerine kapıyı açan Aydemir’e eşinin ve çocuklarının gözü önünde 7 el ateş eti. Aydemir, kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunanlar panik ve korku içerisinde çığlık attı.