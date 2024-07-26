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        Husumetlisini öldüren polis tutuklandı

        KIRŞEHİR'de husumetlisi Serhat Aydemir'i (35) eşinin ve 2 çocuğunun gözü önünde tabancayla 7 el ateş ederek öldürüp meslektaşlarını telefonla arayarak "Ben birini öldürdüm.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:02 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:05
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        Husumetlisini öldüren polis tutuklandı
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        KIRŞEHİR'de husumetlisi Serhat Aydemir'i (35) eşinin ve 2 çocuğunun gözü önünde tabancayla 7 el ateş ederek öldürüp meslektaşlarını telefonla arayarak "Ben birini öldürdüm. Teslim olmak istiyorum" diyerek kendini ihbar eden polis memuru R.K. (40), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Serhat Aydemir'in, R.K.'ye ticarette bulunmak için ortaklık teklif ettiği ve çeşitli zaman dilimlerinde R.K.'dan yaklaşık 1 milyon TL aldığı iddia edildi.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında Medrese Mahallesi 56'ıncı Sokak’taki Emre Apartmanı’nda meydana geldi. Batman'da görevli polis memuru R.K., alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serhat Aydemir ile görüşmek üzere, izin alıp Kırşehir’e geldi. Serhat Aydemir'in evine gelen R.K., iddiaya göre zile bastıktan sonra, 'Polis, açın kapıyı' dedi. R.K., kapıyı açan Aydemir’e eşinin ve çocuklarının gözü önünde 7 el ateş etti. Aydemir, kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunanlar panik ve korku içinde çığlık attı. Olayın ardından meslektaşlarını telefonla arayan R.K., "Ben birini öldürdüm, teslim olmak istiyorum" dedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aydemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Serhat Aydemir'in cansız bedeni otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet şüphelisi R.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

        'Mala zarar verme' ve 'kasten yaralama' gibi çeşitli suçlardan 10 suç kaydı olduğu belirtilen Serhat Aydemir'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Ali Çam Camii'ne getirildi. Aydemir, burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        1 MİLYON LİRA PARA VERMİŞ

        Cinayet şüphelisi polis memuru R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Diğer yandan polis memuru R.K.'nın çeşitli dönemlerde ticaret yapmak için Aydemir'e yaklaşık 1 milyon TL para verdiği öğrenildi. R.K.'nın parasını alamayınca cinayeti işlediği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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