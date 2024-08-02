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        Husumetlisini öldüren polis memuru: Bana zarar vereceğini anlayınca silahımı ateşledim

        KIRŞEHİR'de husumetlisi Serhat Aydemir'i (35), eşi ve 2 çocuğunun gözü önünde 7 kurşunla öldüren polis memuru Recep Kızıltepe'nin (40), mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:07 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:10
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        Husumetlisini öldüren polis memuru: Bana zarar vereceğini anlayınca silahımı ateşledim
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        KIRŞEHİR'de husumetlisi Serhat Aydemir'i (35), eşi ve 2 çocuğunun gözü önünde 7 kurşunla öldüren polis memuru Recep Kızıltepe'nin (40), mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Kızıltepe, ifadesinde, "Dolandırıldığımı anladığım anda, konuşmaya ve paramı istemeye gittim. Onun bana zarar vereceğini anlayınca silahımı ateşledim" dedi.

        Olay, 25 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında Medrese Mahallesi 56'ncı Sokak'taki Emre Apartmanı’nda meydana geldi. Batman'da görevli polis memuru Recep Kızıltepe, alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serhat Aydemir ile görüşmek üzere izin alıp, Kırşehir'e geldi. Serhat Aydemir'in evine giden Recep Kızıltepe, iddiaya göre zile bastıktan sonra 'Polis, açın kapıyı' dedi. Recep Kızıltepe, kapıyı açan Aydemir'e eşinin ve çocuklarının gözü önünde 7 el ateş etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Serhat Aydemir'in cansız bedeni otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        'BİRİNİ ÖLDÜRDÜM, TESLİM OLMAK İSTİYORUM'

        Olayın ardından meslektaşlarını telefonla arayan Recep Kızıltepe, "Birini öldürdüm, teslim olmak istiyorum" dedi. Kızıltepe, adrese giden meslektaşları tarafından gözaltına alındı. 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' gibi çeşitli suçlardan 10 suç kaydı olduğu belirtilen Serhat Aydemir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Ali Çam Camisi'ne getirildi. Aydemir, burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        1 MİLYON LİRA PARA VERMİŞ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Kızıltepe, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan polis memuru Recep Kızıltepe'nin çeşitli dönemlerde ticaret yapmak için Aydemir'e yaklaşık 1 milyon TL para verdiği öğrenildi. Kızıltepe'nin parasını alamayınca cinayeti işlediği belirtildi.

        'RESMEN DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM'

        Recep Kızıltepe'nin mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Serhat Aydemir'in kendisine hayvan ticareti için ortaklık teklif ettiğini söyleyen Kızıltepe, "Serhat ile Kırşehirli olmam sebebiyle tanışıyorduk. Kendisi bana hayvan ticaretiyle uğraştığını benimle de ortak olmak istediğini söyledi. Güzel kazanç sağlayacağımızı anlattı. Anlattıkları aklıma yattı ve kabul ettim. Çeşitli zaman dilimlerinde sürekli benden para talep ediyordu. Ben de her istediğinde para veriyordum. Bir gün hesap yaptım ve kendisine yaklaşık 1 milyon TL bir ödeme yapmışım. Defalarca kendisine bu paraların hesabını sorduğumda çeşitli bahanelerle konuştuğumuz yerlerden kaçıyordu. Baktım, resmen dolandırıldığımı anladım. Ortada ortaklık namına hiçbir şey yok" dedi.

        'EVİNE ÖLDÜRME NİYETİYLE GİTMEDİM'

        Aydemir'in evine öldürmek için gitmediğini söyleyen Kızıltepe, şunları anlattı:

        "Kendisini telefonla aradığımda sürekli beni oyalıyordu ve en sonunda evinin adresini verdi ve 'Gel, konuşalım' dedi. Batman'dan gelerek verdiği adrese gittim. Kapıyı açtı ve içeri geçtim. Kendisine paramın hesabını sordum ve ağır hakaretlerde ve yüksek sesle konuşuyordu. Ben de çok sinirlendim. Elinde bir şeyin olduğunu ve bana zarar vereceğini anlayınca sürekli yanımda taşıdığım tabancamla kendisine ateş ettim. Polis ekiplerini arayarak birini öldürdüğümü ve teslim olacağımı söyledim. Evine öldürme niyetiyle gitmedim. Dolandırıldığımı anladığım anda, konuşmaya ve paramı istemeye gittim. Onun bana zarar vereceğini anlayınca silahımı ateşledim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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