Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılarak öldü

        KIRŞEHİR'inKaman ilçesindeki arkadaşını ziyarete gelen Cemil Özdemir (47), serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılarak boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılarak öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRŞEHİR'inKaman ilçesindeki arkadaşını ziyarete gelen Cemil Özdemir (47), serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılarak boğuldu.

        Olay, dün öğle saatlerinde Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Kahramanmaraş'tan arkadaşını ziyarete gelen Cemil Özdemir, Kızılırmak Nehri'nde serinlemek istedi. Suya giren Özdemir, kısa bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu Özdemir'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        İstanbul'da vale cinayeti
        İstanbul'da vale cinayeti
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'

        Benzer Haberler

        Kırşehir Müftülüğü, yetim çocukları piknikte buluşturdu
        Kırşehir Müftülüğü, yetim çocukları piknikte buluşturdu
        Kırşehir'de Bolu JAK, arama kurtarma eğitimi verdi
        Kırşehir'de Bolu JAK, arama kurtarma eğitimi verdi
        Husumetlisini öldüren polis memuru: Bana zarar vereceğini anlayınca silahım...
        Husumetlisini öldüren polis memuru: Bana zarar vereceğini anlayınca silahım...
        KAEÜ'de aşure günü etkinliği düzenlendi
        KAEÜ'de aşure günü etkinliği düzenlendi
        Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Kırşehir'de gıyabi cenaze namazı...
        Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Kırşehir'de gıyabi cenaze namazı...
        KAEÜ ile SGK arasında emeklilere özel iş birliği protokolü imzalandı
        KAEÜ ile SGK arasında emeklilere özel iş birliği protokolü imzalandı