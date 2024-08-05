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        Serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılarak öldü (2)

        'GİTME,DERİN' DİYEREK ARKADAŞI UYARMIŞKırşehir'in Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde boğulan Cemil Özdemir'i (47), arkadaşlarının uyardığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:51 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:55
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        Serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılarak öldü (2)
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        'GİTME,DERİN' DİYEREK ARKADAŞI UYARMIŞ

        Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde boğulan Cemil Özdemir'i (47), arkadaşlarının uyardığı ortaya çıktı. Özdemir'in suya girdiği anları cep telefonuna kaydeden arkadaşının görüntülerde, "Gitme derin, inat yemin ediyorum, inat. Sazlıklara gitme köprünün oradan geri dön" diye uyarılarda bulunduğu, Özdemir'in kısa bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polis ekiplerince nehirden çıkarılan Özdemir'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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