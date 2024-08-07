Kırşehir'e şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in (25) memleketi Kırşehir'de yaşayan ailesine, acı haber verildi.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan annesi Bahriye Kaygusuz'a acı haber, yetkililer tarafından verildi. Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Ömer Alp’in ise 2021 yılında pandemi döneminde koronavirüsten hayatını kaybettiği öğrenildi.