Şehit Astsubay Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı; annesi törene sedye ile getirildi

IRAK'ınkuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in (25) cenazesi, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine şehidin kalp krizi geçiren annesi Bahriye Kaygusuz, sedye ile getirildi.

Pençe-Kilit harekat bölgesinde, dün arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, şehit oldu. Oğlunun şehit haberini alan anne Bahriye Kaygusuz (58) evinde taziyeleri kabul ederken aniden rahatsızlandı. Çiçekdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaygusuz, burada yapılan müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların ilk muayene ve kontrollerinde, kalp krizi geçirdiği belirlenen anne Bahriye Kaygusuz, Kalp ve Damar Servisi'nde yoğun bakıma alındı. Burada yapılan anjiyo operasyonunun ardından anne Kaygusuz'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.