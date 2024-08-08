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        Şehit Astsubay Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı; annesi törene sedye ile getirildi

        IRAK'ınkuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in (25) cenazesi, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:35
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        Şehit Astsubay Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı; annesi törene sedye ile getirildi
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        IRAK'ınkuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in (25) cenazesi, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine şehidin kalp krizi geçiren annesi Bahriye Kaygusuz, sedye ile getirildi.

        Pençe-Kilit harekat bölgesinde, dün arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, şehit oldu. Oğlunun şehit haberini alan anne Bahriye Kaygusuz (58) evinde taziyeleri kabul ederken aniden rahatsızlandı. Çiçekdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaygusuz, burada yapılan müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların ilk muayene ve kontrollerinde, kalp krizi geçirdiği belirlenen anne Bahriye Kaygusuz, Kalp ve Damar Servisi'nde yoğun bakıma alındı. Burada yapılan anjiyo operasyonunun ardından anne Kaygusuz'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        TABUTA SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Diğer yandan memleketi Kırşehir'e getirilen Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için Çiçekdağı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Erdoğmuş, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, ağabeyi Muhammed Alp (30), yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anjiyo olduğu Yozgat Şehir Hastanesi'nden 5 saatlik alınan izinle, oğlunun cenaze törenine sedye ile getirilen Bahriye Kaygusuz, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Ömer Alp’in, 2021 yılında pandemi döneminde koronavirüsten hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

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