Otomobilin akaryakıt istasyonuna çarptığı kaza kamerada

Bu arada, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde akaryakıt istasyonu görevlisinin yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra otomobilin pompaya çarptığı görüldü.

Kaza, 15 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Güneykent yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mustafa Ü.’nün kontrolünü yitirdiği 42 ADR 272 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna girip, pompaya çarptı. İstasyonda kısa süre panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmazken, kazanın ardından otomobil sürücüsü yaya olarak kaçtı.

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